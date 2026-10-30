Arriva “Iconic Collection”, la prima mostra sensoriale che racconta il Mediterraneo

Lo spazio che viviamo ogni giorno è fatto di immagini, profumi, emozioni. Elementi in stretta connessione tra loro, che si abitano, si respirano, si avvertono, creando sensazioni spesso legate alla memoria. Da questa riflessione nasce “Iconic Collection”, la prima mostra sensoriale che racconta il Mediterraneo, unendo l’architettura invisibile ad un percorso olfattivo. L’originalissima idea prende forma grazie ad un progetto dell’Architetto Gabriella Guglielmo, fondatrice della Kyma Parfums, che ha deciso di considerare la fragranza non solo come mero accessorio estetico o commerciale, ma come tassello di un puzzle che definisce e modella l’ambiente che ruota intorno al nostro corpo e alla nostra esistenza. E proprio in questo contesto tra materia, architettura, sapori e ricordi si sviluppa la mostra, che sarà condotta da Alfonso Stani e presentata il 5 novembre presso il Santa Cocktail Club – Hotel l’Orologio, articolata in quattro tappe attraverso le quali si potrà riscoprire il Mediterraneo di vent’anni fa, prima dell’era degli algoritmi e dell’over-tourism, quando Ibiza era ancora un'isola e non un brand, quando Mykonos era ancora un vento e non una vetrina, quando il tramonto sull'Ushuaïa era un rito collettivo. Un viaggio a ritroso che parte dal Molise, terra d’origine dei nonni dell'ideatrice del format che ha pensato di ricordarli con una fragranza speciale. Un percorso a spasso nel tempo quando l’era degli smartphone era ancora lontana e si viveva sull’onda delle emozioni e dei sapori, che il visitatore potrà “gustare” attraverso il concetto di stazioni spazio- olfattive per esplorare le essenze e le fragranze di: Stazione Capri (Sacred leather 25) - La sacralità della materia e l'incenso che incontra il cuoio lavorato a mano; Stazione Mykonos (Etesian 19) - Il respiro del vento, un'architettura minerale e asciutta dettata dal Meltemi; Stazione Saint Tropez (Le Jour e la Nuit) - La dualità tra ombra e luce, la freschezza verde della foglia e la profondità notturna dell’ambra; Stazione Ibiza (Solaris 38) - La celebrazione della luce pura al tramonto come rito comunitario autentico;

5 novembre 2026, Santa Cocktail Club – Hotel l’Orologio in Corso Vittorio Emanuele II n. 110 Ingresso gratuito su prenotazione.