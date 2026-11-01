Ballando con le Stelle, classifica quinta puntata. L'eliminato e l'incidente hot di Anna Safroncik

La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha incoronato Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Ma a movimentare la serata sono stati anche un incidente di scena, uno scontro acceso e uno spareggio decisivo.

Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la quinta puntata

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno conquistato la quinta puntata di Ballando con le Stelle grazie a un tango intenso, elegante e apprezzato da tutti. Una performance che ha confermato i progressi della concorrente, sempre più a suo agio sulla pista da ballo e capace di sorprendere pubblico e giuria. Ma prima di scendere in pista, Noemi ha mostrato ancora una volta il suo lato più fragile. La compagna di Francesco Totti ha infatti ripercorso alcuni dei momenti più difficili della sua vita, raccontando un passato segnato da problemi familiari ed economici. Confessioni dolorose che hanno permesso al pubblico di conoscere una donna diversa da quella spesso raccontata dal gossip. Non sono mancati, intanto, i voti speciali assegnati nel corso della serata. Simona Ventura ha attribuito 20 punti a Monica Guerritore, mentre Francesca Fialdini ha premiato con 20 punti proprio Noemi Bocchi. Altrettanti sono arrivati da Rossella Erra per Andy Diaz, contribuendo a movimentare ulteriormente la classifica.

Anna Safroncik rischia di restare nuda, Simona Ventura sbotta

Uno dei momenti più discussi della quinta puntata ha avuto come protagonista Anna Safroncik, scesa in pista insieme al maestro Leonardo Lini per aprire la serata con un samba. Un'esibizione preparata nei minimi dettagli, ma compromessa da un imprevisto che ha rischiato di trasformarsi in un incidente decisamente imbarazzante. Durante il ballo una spallina dell'abito dell'attrice ha ceduto, costringendola a concentrarsi sul costume piuttosto che sulla coreografia. Una difficoltà che la Safroncik ha spiegato davanti alla giuria: "Non volevo rimanere nuda". A intervenire è stato Guillermo Mariotto, che ha commentato con la consueta ironia: "Lascia andare la spallina, la prossima volta che succede...". Immediata la replica della concorrente: "Non era solo la spallina, in diretta sabato sera a seno nudo non sarebbe stato il massimo...". Ma il momento di maggiore tensione è arrivato poco dopo, quando l'ucraina ha chiesto di poter ripetere la performance per mostrare al pubblico il lavoro svolto durante la settimana. "Fatecelo rifare, per favore. Solo per far vedere quello che avevamo preparato...", ha insistito. Una richiesta che non è piaciuta affatto a Simona Ventura, intervenuta con parole piuttosto dure: "Non puoi fare una tragedia di tutto quello che ti capita. Ma non ce ne frega niente, finiamo alle 6 del mattino...".

Chi è stato eliminato alla quinta puntata di Ballando con le Stelle

La quinta puntata si è conclusa con un nuovo spareggio, questa volta tra Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina ed Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. A spuntarla è stato ancora una volta l'ex inviato di Striscia la notizia, che ha ottenuto il 55% dei voti, contro il 44% raccolto dal cantautore. Per Ghione si tratta della seconda vittoria consecutiva a uno spareggio. Già la scorsa settimana era riuscito ad avere la meglio su Massimo Ghini.