Musicante Awards-Premio Pino Daniele, le fasi finali su Rai Radio 2 e Rai Play

Domani, giovedì 5, e sabato 7 novembre, alle ore 21.00, in diretta su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play e sul canale 202 del digitale terrestre dagli Studi Rai di via Asiago a Roma le fasi finali della 2ª edizione di MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE. Conducono GINO CASTALDO e MARTINA DI FLORIO.

Ideato dalla Fondazione Pino Daniele, MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE ha come fine cercare e promuovere i nuovi Musicanti, ovvero giovani interpreti, autori, compositori e strumentisti capaci di esprimere attraverso la musica una propria identità, una ricerca personale e una visione professionale.

La Fondazione Pino Daniele ha selezionato artisti con esperienze e percorsi differenti e, attraverso il Campus Musicante (realizzato con il contributo dei docenti dei corsi Pop Rock del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano), li ha accompagnati nello studio e nella costruzione di una proposta live concepita appositamente per essere presentata al pubblico in occasione dei due show radiofonici.

Domani, giovedì 5 novembre, andrà in onda su Rai Radio 2 il primo show radiofonico “DESTINAZIONE MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE”. La serata sarà dedicata all’ultima selezione dal vivo dei giovani artisti, scelti nel corso delle Live Audition dello scorso luglio al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano: BERLINA, CHIARA TEGAS, FANCY, ILARIA, LAURYYN, LORR, MARTINA RAVETTA e MORENA CHIARA. Le nuove proposte eseguiranno dal vivo un brano inedito e una propria elaborazione di un’opera di Pino Daniele.

Al termine della serata verranno svelati i nomi degli artisti che entreranno nel cast dei Musicanti.

Nello show, inoltre, si esibiranno anche gli artisti già in cast, invitati direttamente dalla Fondazione Pino Daniele: Andrea Radice, Arabella Rustico, Casadilego, Groove at Home, Pierdavide Carone, Roberta Gentile e Vincenzo Viscardi. Scelti per il loro percorso, la loro identità musicale e la coerenza con i valori del Premio, gli artisti presenteranno per la prima volta live un proprio inedito.

Sabato 7 novembre, sempre in diretta su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play, si terrà “MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE”, la finale della 2ª edizione di MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE.

Durante l’evento saranno consegnati i MUSICANTE AWARDS, premi e riconoscimenti pensati per mettere in luce identità, scrittura, interpretazione, ricerca sonora, capacità live e visione artistica.

Tra i riconoscimenti sarà consegnato il MUSICANTE AWARD – Premio Pino Daniele, al quale sarà destinato un contributo economico a sostegno dello sviluppo dell’attività artistica dell’artista premiato.

Nel corso della finale i sette Musicanti invitati dalla Fondazione Pino Daniele torneranno sul palco con un set che comprenderà, oltre all’inedito, anche un medley di due elaborazioni di brani di Pino Daniele sulle quali interverranno grandi musicisti italiani e internazionali, virtuosi del loro strumento.

I grandi artisti ospiti, con la generosità e l’umiltà che contraddistinguono, entreranno nei set dei giovani Musicanti, mettendo il proprio talento al servizio della musica e regalando momenti solistici in omaggio a Pino Daniele.

Il chitarrista DANIELE BONAVIRI suonerà con Roberta Gentile, il trombettista FABRIZIO BOSSO parteciperà al set di Andrea Radice, il pianista GONZALO RUBALCABA si unirà ai Groove at Home, il mandolinista HAMILTON DE HOLANDA interverrà nel set di Pierdavide Carone, il violinista LINO CANNAVACCIUOLO con Casadilego, il sassofonista ROSARIO GIULIANI con Arabella Rustico e il percussionista TONY ESPOSITO con Viscardi.

Ai Musicanti si aggiungeranno i finalisti selezionati nella serata del 5 novembre, entrati a far parte del cast finale dei Musicanti. Sul palco ripresenteranno il brano inedito e l’elaborazione di un brano di Pino Daniele già ascoltati nel primo show.

Saranno due spettacoli radiofonici suonati interamente dal vivo con oltre 50 giovani musicisti.

Grazie alla presenza dei partner dell’industria discografica ed editoriale, i Musicanti avranno la possibilità di entrare in contatto con realtà professionali del settore e di avviare eventuali percorsi discografici ed editoriali.

La 2ª edizione del progetto vanta, per il secondo anno consecutivo, il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, come iniziativa innovativa nel campo dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Il progetto è realizzato con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Tra i partner anche NUOVO IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori.