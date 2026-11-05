Sanremo 2027, altro annuncio di Stefano De Martino: ecco cosa ha detto al Tg 1

Nuovo annuncio di Stefano De Martino al Tg 1. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha fatto sapere che non ci sarà il DopoFestival. In realtà, però, era una gag: De Martino ha ufficializzato che ci sarà il ControFestival con la Gialappa's Band.

Sanremo 2027, le date ufficiali

Sanremo 2027 è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. I partecipanti per la categoria Big saranno 24: 23 di chiara fama più il vincitore di Sanremo Giovani. La notizia della Gialappa's era stata rivelata nelle scorse ore e l'annuncio, registrato, di De Martino, lo ha ufficializzata. Ad ora, quindi, con l'annuncio dei The Jackal al PrimaFestival, è stato "sistemato" il prima e dopo. Manca tutto il resto, dai co-conduttori, o conduttrici, ai cantanti: presto altre novità.