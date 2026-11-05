Sanremo 2027, altro annuncio di Stefano De Martino: ecco cosa ha detto al Tg 1

Il conduttore e direttore artistico del Festival ha svelato il ControFestival: di cosa si tratta
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 05.11.2026, 20:34

Sanremodemartino

Nuovo annuncio di Stefano De Martino al Tg 1. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha fatto sapere che non ci sarà il DopoFestival. In realtà, però, era una gag: De Martino ha ufficializzato che ci sarà il ControFestival con la Gialappa's Band.

Sanremo 2027, le date ufficiali

Sanremo 2027 è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. I partecipanti per la categoria Big saranno 24: 23 di chiara fama più il vincitore di Sanremo Giovani. La notizia della Gialappa's era stata rivelata nelle scorse ore e l'annuncio, registrato, di De Martino, lo ha ufficializzata. Ad ora, quindi, con l'annuncio dei The Jackal al PrimaFestival, è stato "sistemato" il prima e dopo. Manca tutto il resto, dai co-conduttori, o conduttrici, ai cantanti: presto altre novità.

Tutte le news
Spettacolo

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS