Veronica Gentili come Ilary Blasi: in lacrime alle Iene annuncia di essere incinta

Veronica Gentili come Ilary Blasi. Nell'autunno 2015 Ilary Blasi annunciava a Le Iene di aspettare una bambina, la sua terza figlia con Francesco Totti. Isabel sarebbe nata a marzo 2016, ma questa è un'altra storia. Stasera è stata Veronica Gentili ad annunciare la sua gravidanza. "Interrompo solo per qualche istante i servizi delle Iene perché adesso sono io che vorrei dirvi una cosa. Una cosa che riguarda me, la mia vita privata, quella parte della mia vita che tendo a tenere gelosamente per me. Circa due anni fa, proprio mentre lavoravo qui, mi è successa una delle cose più dolorose che possano capitare nella vita di una persona. Ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa. Perché ci sono momenti in cui tutto il resto, improvvisamente, perde importanza. Ecco, a distanza di due anni, la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo, questa volta con qualcosa di decisamente diverso. Qualcosa di bellissimo, che mi sta rendendo felice. E allora ho deciso di condividerla qui, con voi che seguite questo programma, con le persone che mi vogliono bene e anche con tanti amici e colleghi che lavorano con me e che, vi assicuro, in questo momento non hanno la minima idea di quello che sto per dire, lo capisco dagli occhi sgranati che ho davanti in questo momento in diretta. Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento… Ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio. Sono incinta. Aspetto un bambino. Anzi, per essere precisi, una bambina".

Veronica Gentili incinta, la commozione e le sue parole

Veronica, visibilmente commossa, ha poi continuato: "Che sarebbe stata la stessa identica felicità, ma qui siamo alle Iene, le notizie diamole tutte fino in fondo! Sul nome c’è il solito dibattito accesissimo col padre ma ovviamente alla fine vincerò io. E sono felice. Felice come una bambina, anche se forse dovrei dire come una mamma, che un po’ mi spaventa, perché ancora mi ci devo abituare. In questi mesi ho pensato spesso a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre. A quanto sarebbe stato bello chiamarlo, raccontarglielo, vedere la sua faccia, sentire la sua voce. Ma mi piace pensare che, da qualche parte, lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata. E quindi nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio, qui a Le Iene… che ovviamente continuerò a condurre finché non sarà la piccola a decidere per me un piccolo pit stop. E adesso basta parlare di me, quello che dovevo dire ve l’ho detto. Adesso le sarte possono stare tranquille e smettere di allargarmi tutti i vestiti… e voi restate qua perché tra pochissimo continuano Le Iene con un’altra inchiesta. Grazie davvero!". La conduttrice ha annunciato di essere in attesa di una bambina, condividendo con il pubblico una notizia molto speciale e un momento importante della sua vita. Nel corso del suo racconto, Veronica ha anche ricordato il suo amato papà Giuseppe, scomparso due anni fa, confessando quanto avrebbe desiderato poter condividere con lui questa gioia e immaginando che, da qualche parte, lui sappia già tutto e stia sorridendo per lei. Veronica Gentili, classe 1982, da tempo è fidanzata con Massimo Galimberti, 53 anni, sceneggiatore, story editor e docente universitario a Roma.