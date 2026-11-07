Ballando con le Stelle anticipazioni: Noemi Bocchi stravolge tutto. E Milly cala due assi

Da protagonista delle cronache rosa a possibile vincitrice di Ballando con le Stelle. Noemi Bocchi sta vivendo un momento particolarmente positivo nel programma di Milly Carlucci. Dove, puntata dopo puntata, è riuscita a conquistare l'attenzione del pubblico non soltanto per la sua relazione con Francesco Totti , ma soprattutto per le capacità dimostrate sulla pista da ballo. Al fianco del maestro Giovanni Pernice, la 38enne ha intrapreso un percorso che sembra aver sorpreso anche lei. Dopo le polemiche delle prime settimane e qualche giudizio particolarmente severo, la compagna dell'ex capitano della Roma ha trovato maggiore sicurezza, fino a conquistare la vittoria nell'ultima puntata grazie al tesoretto assegnato da Francesca Fialdini . Proprio lei che all'inizio aveva espresso qualche perplessità nei confronti della concorrente. Un risultato che, allo stesso tempo, proietta Noemi tra le concorrenti più competitive di questa edizione.

Noemi Bocchi e la rivincita a Ballando con le Stelle

Per Noemi Bocchi, partecipare a Ballando con le Stelle significa molto più che imparare una coreografia o conquistare il favore della giuria. È soprattutto l'occasione per mostrare al pubblico un'immagine diversa da quella che per anni ha accompagnato il suo nome sulle pagine dei giornali. La relazione con Francesco Totti l'ha inevitabilmente esposta alla curiosità mediatica, spesso lasciando in secondo piano la sua personalità. Adesso, però, qualcosa sembra essere cambiato. I complimenti ricevuti per le sue esibizioni rappresentano una piccola rivincita personale, come ha raccontato lei stessa. "Mi gratifica, innanzitutto. E poi mi fa molto piacere perché prima si è parlato di me solo per la mia situazione. Quindi adesso sapere di essere apprezzata per quello che sono, che sto dando, per l’impegno che sto mettendo...è bello". Parole che raccontano il desiderio di affrancarsi da un'etichetta che l'ha accompagnata fin dal suo ingresso nella vita pubblica. Il rapporto con Pernice sembra aver contribuito a questa trasformazione, permettendole di acquisire fiducia e affrontare con maggiore determinazione anche le critiche dei giurati. La vittoria della scorsa settimana ha rappresentato un ulteriore riconoscimento. E adesso, per la Bocchi, la possibilità di arrivare fino alla finale non appare più così remota.

Noemi Bocchi parla dei figli e del futuro in televisione

Dietro la determinazione mostrata in pista, però, c'è anche una storia personale che Noemi Bocchi ha deciso di condividere con il pubblico. La compagna di Francesco Totti ha parlato delle proprie fragilità e della forza trovata soprattutto grazie ai figli, nati dal matrimonio con l'ex marito Mario Caucci. "Chi è Noemi? - ha spiegato - È una ragazza sicuramente forte, ma debole nello stesso tempo. E la forza l'ho dovuta trovare per i miei figli. Anche per loro sto facendo questo perché spero di… insomma, farli sorridere". Una confessione che restituisce il ritratto di una donna intenzionata a raccontarsi senza filtri, al di là delle vicende sentimentali che l'hanno resa un personaggio conosciuto. "Vorrei arrivare per quella che sono e non per quello che raccontano gli altri", ha sottolineato, riassumendo così il significato della sua partecipazione al programma di Rai 1. E se l'esperienza a Ballando con le Stelle dovesse rappresentare soltanto l'inizio di un nuovo percorso? La Bocchi non esclude la possibilità di tornare in televisione anche dopo la conclusione del talent. "Io dico, nella vita mai dire mai, perché neanche questa volta avrei mai pensato...", ha dichiarato, lasciando aperta la porta a eventuali nuove esperienze sul piccolo schermo.