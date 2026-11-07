Milly Carlucci e il discorso virale a Ballando con le stelle: le durissime parole sulla famiglia sono da standing ovation  

Il discorso di Milly Carlucci: "Questo cast è una grande famiglia"

In apertura della puntata, con tutto il cast dei concorrenti al suo fianco tra cui anche lo stesso Ravagnani, Milly Carlucci ha iniziato il suo discorso:

"Proprio perché siamo al 'Giro di Boa', io vorrei dire una cosa con tutto il cast presente qui con noi. Vorrei dirvi veramente grazie ad un cast straordinario che quest'anno consente al programma di avere un successo ancora più alto di quello che ha avuto in tutti gli anni precedenti. Un successo che nasce dal loro lavoro, che nasce da questo rapporto speciale di fiducia che c'è tra tutti i nostri concorrenti e noi, gruppo autorale che lavora in questo programma. Un rapporto di fiducia che fa sì che loro si mettano a nostra disposizione e a vostra disposizione per lavorare tutta la settimana in una maniera addirittura disperata, a certe volte, passando attraverso dolori, infortuni. C'è chi dall'inizio della trasmissione sta mezzo acciaccato ma va avanti senza dire una parola. Si fidano di noi quando arrivano qui in diretta e si trovano magari messi in difficoltà da una giuria che ha il compito di cercare di stanarli e di tirar fuori le loro emozioni, ma qualche volta può essere urticante, può essere difficile da affrontare. E soprattutto, si fidano di noi quando ci raccontano di se stessi. Questo è un regalo immenso e non è affatto scontato. Raccontare se stessi ha consentito a questo programma di fare un salto in avanti perché raccontiamo le loro storie ma spesso affrontiamo anche dei temi che sono più universali, che sono veramente temi della nostra società. Questo è possibile perché ognuno di loro sa che il racconto è personale e libero, avviene nel più profondo rispetto della loro individualità, dei loro limiti e dei confini che vogliono mettere a quello che ci vogliono regalare, senza mai nessuna forzatura e in un clima di grande fiducia e grande accoglienza. Di questo cast è veramente una grande squadra, una grande famiglia, una famiglia così stretta e così unita che il sentimento che ci lega è veramente forte. Quando un membro di una famiglia viene aggredito è come aggredire l'intera famiglia e questo è stato quello che noi abbiamo provato questa settimana. Questo è stato il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti intorno ad Alberto durante tutta la settimana, ma non pubblicamente perché di pubblico non c'è stato niente, nell'abbraccio che ognuno di noi ha dato ad Alberto con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che lui è. Noi continuiamo per questa strada, sempre nel segno del rispetto, dell'educazione, dell'accoglienza e dell'affetto".

Il discorso è stato più volte interrotto dagli applausi del pubblico, terminando in una standing ovation che ha poi lasciato spazio allo spettacolo sulla pista da ballo.