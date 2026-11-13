Andrea Tedde: "Faccio il tifo per chi deve faticare di più per raggiungere i propri obiettivi"

Dalla passione per Bruce Lee alle arti marziali praticate fin da bambino, Andrea Tedde ha imparato il valore della preparazione, fisica e mentale, che oggi ritrova nel mestiere di attore. In «177 giorni – Il rapimento di Farouk» interpreta Pierpaolo Parodi , amico di Fateh Kassam, il padre del bambino, a cui dà volto Marco Bocci. Un ruolo costruito intorno alla lealtà e alla presenza, che lo ha riportato a una vicenda vissuta con apprensione anche nella sua Sardegna. Al Corriere dello Sport racconta il lavoro sul set e il suo rapporto con lo sport, con una preferenza precisa: «Faccio sempre il tifo per chi deve faticare di più per raggiungere il proprio obiettivo».

In «177 giorni – Il rapimento di Farouk» interpreti Pierpaolo Parodi, amico di Fateh Kassam, il padre del bambino. Da dove sei partito per costruire il personaggio?

«Sono partito dall’amicizia e dalla lealtà. Ho immaginato come mi sarei comportato accanto a un mio caro amico che stesse vivendo uno dei momenti più drammatici della propria vita. Pierpaolo sta vicino a Fateh in ogni circostanza, lo segue anche nelle situazioni rischiose e pericolose. Il punto di partenza è stato questo: esserci per una persona a cui vuoi bene e per la sua famiglia, affrontando insieme le difficoltà».

Che cosa hai cercato di raccontare della difficoltà di stare accanto a chi soffre, anche quando le parole non bastano?

«Quando le parole non bastano, conta la presenza. Una presenza costante, quella di una persona che ti vuole bene e non ti lascia solo. Pierpaolo vuole bene a Fateh e al bambino ed è disposto a fare tutto il possibile per aiutare l’amico a ritrovare suo figlio. Ho cercato di raccontare questo modo concreto di vivere l’amicizia: restare accanto all’altro, soprattutto quando la situazione sembra disperata».

Sei sardo e questa vicenda ha segnato profondamente anche la memoria dell’isola. Che ricordo avevi del sequestro e che effetto ti ha fatto ritrovarlo nella sceneggiatura?

«Avevo circa vent’anni e ricordo benissimo quella storia. Speravamo tutti che il bambino tornasse a casa al più presto. Ricordo l’ansia della mia famiglia e delle persone intorno a me, la paura che potesse non tornare vivo. Le informazioni erano quelle che arrivavano dai giornali e dalla televisione: conoscevamo ciò che veniva raccontato, senza avere un quadro completo. Per esempio, non sapevo della presenza dell’uomo a cui è ispirato Pierpaolo Parodi, una persona reale che nella serie ha un altro nome. Ritrovarmi a interpretare un personaggio di quella vicenda è stata una grande sorpresa. A volte i percorsi della vita si ricollegano in modi del tutto inaspettati».

Nelle scene con Marco Bocci, che interpreta Fateh, c’è stato un momento che ti è rimasto particolarmente impresso?

«Ce ne sono stati diversi. Ricordo soprattutto quando, dopo aver già girato alcune scene insieme, mi sono reso conto fino in fondo del lavoro che Marco stava facendo, anche sull’accento francese di Fateh. A un certo punto non vedevo più Marco: vedevo il personaggio. Era straordinario e questo ha aiutato anche me a immergermi ancora di più nella storia. Poi c’è stato il lavoro con Carlo Carlei, che ci ha accompagnati con grande delicatezza. È una persona generosa, sa seguire gli attori e raccontare una vicenda vera con sensibilità».

Tra le tue competenze ci sono le arti marziali e l’equitazione. Come sono entrate nella tua vita e quanto ti aiutano nel lavoro? E da spettatore per chi fai il tifo?

«Ho iniziato con le arti marziali intorno ai dieci anni: jiu-jitsu, kung fu, karate, judo. Ero un grande appassionato di Bruce Lee. L’equitazione è arrivata molto dopo, soprattutto per un’esigenza scenica, e mi ha fatto conoscere e amare quegli esseri straordinari che sono i cavalli. Da un po’ di tempo non pratico più arti marziali, ma mi sono rimaste la determinazione e la consapevolezza di quanto sia importante prepararsi, mentalmente e fisicamente. È qualcosa che ritrovo anche nella costruzione di un personaggio. Da spettatore non seguo il calcio: preferisco le arti marziali e le competizioni individuali. E faccio sempre il tifo per chi è più in difficoltà, per chi deve faticare di più per raggiungere il proprio obiettivo».