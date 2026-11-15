Aurora Ramazzotti, racconto devastante sulla bulimia: "Mettevo le dita in gola e...". La risposta di Michelle Hunziker commuove tutti: "Ha lacerato il mio cuore"

"Per moltissimo tempo non mi sono amata, anzi mi sono odiata, al punto da farmi del male fisico da sola". Aurora Ramazzotti si racconta senza filtri durante la settima puntata di "Ballando con le stelle" , rivelando il non detto di un'adolescenza complicata, tra la bulimia di cui ha sofferto e il bullismo che ha subìto. Ora, giovane donna, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, moglie e mamma, si libera di un macigno su se stessa e sul rapporto con la mamma, che a sua volta sui social commuove tutti con la sua risposta.

La bellezza della madre e le insicurezze di Aurora Ramazzotti alla base della bulimia

"Nessuno riesce a immaginare cosa significhi avere una mamma così bella, così famosa, così amata, e sentirsi costantemente meno, non perché lo vuoi tu, ma perché qualcuno te lo fa notare". Aurora Ramazzotti, 30 anni tra pochi giorni, si confessa a cuore aperto. Impossibile non emozionarsi di fronte alle parole di una ragazza che svela le sue debolezze, raccontando il disturbo di bulimia, che l'ha tormentata, rischiando di trascinarla in una spirale dal quale fortunatamente è riuscita a riemergere: "È stata a lungo la mia soluzione al problema, con l’idea fissa di essere magra. Sai che stai facendo una cosa che fa male al tuo corpo, ma il sollievo che ti dà in quel momento è più importante della consapevolezza che ti stai facendo del male. Mi sono ritrovata chiusa in una gabbia senza via d’uscita e che avevo costruito da sola. La voce mi andava via ogni giorno, stavo iniziando a perdere i capelli. Mi sentivo sbagliata e pensavo di non averne il diritto, perché ero fortunata ad avere due genitori così".

Michelle Hunziker: "Ha lacerato il mio cuore"

Di fronte al dolore di una figlia, così conclamato, sono state forti le sensazioni di mamma Michelle, che però è riuscita a spiegarsi con le parole che solo una madre può trovare: "Ieri sera a Ballando con le Stelle, Auri si è aperta e ha verbalizzato con grande forza e maturità un dolore che ha portato dentro per molti anni. La frase 'per non smettere di amare mia mamma, ho dovuto smettere di amare me stessa' ha lacerato il mio cuore materno. Il paragone continuo con me e la cattiveria della gente nei suoi confronti durante tutta la sua infanzia,l’hanno portata alla bulimia per molti anni. L’abbiamo affrontata insieme e io ho cercato in tutti i modi di accogliere questo dolore, non minimizzarlo mai e convincerla di quanto fosse una ragazza meravigliosa con tante qualità che ora stanno tutte venendo fuori perché è risolta, ma quel dolore ha segnato gran parte della sua vita. Oggi la continua ricerca di una perfezione che non esiste attraverso i social, il cyber bullismo e i modelli di corpi con una estetica non umana, sempre più ragazzi e ragazze soffrono di disturbi alimentari. Un SOS che stiamo cogliendo anche con 'Doppia difesa'. Presto arriverà un progetto dedicato a questa tematica drammatica. La violenza digitale va bloccata".