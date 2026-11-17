Fiorello ha aperto la puntata odierna di La Pennicanza su Rai Radio2 con una 'stoccata' a Milly Carlucci, commentando con la consueta ironia la sua ospitata al Tg1 e il mistero sulla presenza di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Ballando con le stelle: “Milly sei un genio del male! Neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto. Ha creato tutta sta roba per andare 6 minuti al Tg1 e le hanno pure chiesto: ‘Ma ci sarà Barbara D’Urso?’. E lei ha risposto: ‘Eh, dovete aspettare sabato per vedere se ci sarà o se non ci sarà’. A me però ha scritto Barbara D’Urso e mi ha detto che sabato ci sarà! Mi ha detto: ‘Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata?’. Abbiamo già il titolo: ‘Barbara c’è!’”.