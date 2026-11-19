Una cena tra amici, una notizia drammatica e un colpo di fortuna colossale che arriva nel peggiore dei momenti possibili. Si alza il sipario sul Teatro Parioli Costanzo per l'arrivo, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026, dello spettacolo "Venerdì 13", una commedia sul filo del rasoio che vede protagonisti Martina Colombari, Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia. Un trio speciale che, grazie alla regia di Roberto Ciufoli, porterà lo spettatore al centro di una storia dal ritmo incalzante che trasforma una normale cena tra amici in un esilarante gioco di equilibri, silenzi forzati e imprevisti a catena.

Lo spettacolo, prodotto dal CineTeatro Ariston di Trapani con la distribuzione di Nicola Canonico per GoodMood, si prepara a divertire la platea e lasciare anche qualche spunto di riflessione. Cosa succede quando la fortuna più sfacciata bussa alla porta proprio nel momento più inopportuno? Giacomo e Alice hanno organizzato una tranquilla cena a quattro invitando una coppia di amici. L'atmosfera, però, prende subito una piega drammatica quando l'amico purtroppo si presenta da solo e completamente distrutto, poichè ha appena ricevuto la notizia che l'aereo sul quale viaggiava la moglie è precipitato in mare. Mentre i tre amici attendono aggiornamenti per scoprire se la donna sia tra i sopravvissuti, un evento del tutto inaspettato rovescia la situazione: Giacomo e Alice scoprono di aver appena vinto il Superenalotto di quel fatidico venerdì 13. Da quel preciso istante, per i padroni di casa inizia una vera e propria corsa a ostacoli emotiva, dove l'unica regola diventa "non manifestare la propria gioia" davanti al potenziale vedovo. Tra slanci di euforia repressa, goffi tentativi di consolazione e una serie inarrestabile di colpi di scena, la serata si trasformerà in un crescendo comico irresistibile.