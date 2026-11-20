Con le musiche originali di Pagani suonate in scena al pianoforte, la voce narrante dell’attore Pino Calabrese e le immagini proiettate sullo schermo, si ripercorrono i retroscena e le vicende incredibili e toccanti dell’ Olimpiade di Mexico 1968, un evento sportivo indimenticabile, fatto di record mondiali polverizzati e storie straordinarie di grandi sacrifici, solidarietà e innovazioni, sullo sfondo di un anno cruciale e spartiacque. Protagonisti di queste storie sono gli atleti simbolo di quella edizione, come Bob Beamon, Tommy Smith, John Carlos,Peter Norman e Dick Fosbury, idoli immortali dai più alti valori umani e sportivi.

“Sin da piccolo sono sempre rimasto affascinato da quella edizione dei giochi, soprattutto da quell’ incredibile salto di Beamon, che nei racconti aveva qualcosa di mitologico, surreale. E’ nato così questo spettacolo, perché lo sport per me è musica, una metafora della vita, delle sofferenze, dei sacrifici, delle vittorie e delle sconfitte, che insegnano ogni giorno a rispettare noi e gli altri.” (Andrea Pagani)

In concomitanza con l’evento uscirà anche il doppio CD audio omonimo, che conterrà in un disco la registrazione dello spettacolo e nell’altro le sole musiche.

Prodotto da Andrea Pagani e Nuovi Linguaggi.

Scritto da Andrea Pagani e Andrea Anconetani.

Regia di Andrea Anconetani

Pino Calabrese – Voce narrante

Andrea Pagani – Pianoforte, musiche originali

20 e 21 Novembre ore 21, TEATRO FLAVIO, Via G.M. Crescimbeni 19, Roma

ANDREA PAGANI

PINO CALABRESE

ANDREA ANCONETANI

Nato a Roma. Pianista, compositore e arrangiatore. Ha al suo attivo nove dischi da solista, l’ultimo registrato live al BLUE NOTE di Sao Paulo, durante una tournee in Brasile. Nel 2007 vince il “Gold Disc Award” della rivista giapponese “Swing Journal”, con il disco “LE STORIE D’AMORE”, prodotto da Makoto Kimata. Vanta numerose collaborazioni con artisti italiani ed internazionali come Roberto Ciotti, Enrico Montesano, Acustimantico, Manuela Villa, Minnie Minoprio, Claudio “GREG” Gregori, Frank Catalano, Red Pellini, Massimo Moriconi, Michael Rosen, Eddy Palermo, Clive Riche, Giorgio Rosciglione, Luca Velotti, Giulio Todrani, con i quali ha inciso dischi e partecipato ai più importanti Festival italiani ed internazionali. Ha composto musiche per spettacoli teatrali (“VIAGGIO SUL FILO - La storia di Philippe Petit”, “Necessito un drink” di Yari Gugliucci, “Maledetti architetti” di Carlangelo Scillamà) e per il cinema, tra cui i cortometraggi: “Una rosa prego” di Vincenzo Marra , “Questa non è vita” di Denis Nazzari, “Inspired” di Alex Chiapparelli e “Waiting for Woody” di Claudio Napoli, con la partecipazione straordinaria di Woody Allen, vincitore del New York Movie Awards. Due suoi brani sono presenti nel nuovo film di Carlo Verdone “Scuola di seduzione”(2026), dove recita anche nel ruolo di un pianista jazz. Collabora da anni come compositore con la RAI, Radio Televisione Italiana .Attore napoletano, inizia il suo percorso artistico nei teatri della provincia di Napoli accanto a Massimo Troisi, Lello Arena ed Enzo De Caro, con i quali fonda il gruppo “I Saraceni”, dedicandosi alla commedia e al cabaret. Dopo la formazione nella compagnia di Luigi De Filippo, lavora con grandi interpreti come Pietro De Vico e Nino Taranto, collaborando inoltre con Geppy Gleijeses, Ugo Gregoretti, Mario e Maria Luisa Santella. Attivo in teatro, cinema, televisione, radio e doppiaggio, prende parte a importanti produzioni cinematografiche come Segreti segreti di Giuseppe Bertolucci, Libera di Corsicato, L’uomo delle stelle e La sconosciuta di Tornatore, La seconda notte di nozze di Avati. Nel corso della carriera lavora anche con registi come Renzo Martinelli, Marco Puccioni, Mario Martone, Daniele Vicari, Roberto Faenza e Paolo Sorrentino, partecipando a film quali Piazza delle cinque lune, I Vicerè, Noi credevamo, Diaz e Loro 1. In televisione interpreta ruoli in serie e fiction di successo come La Squadra, Incantesimo, RIS, Distretto di polizia, Un matrimonio, Noi, Vincenzo Malinconico, avvocato di successo, L’amica geniale, Roberta Valente Notaio in Sorrento. Parallelamente prosegue l’attività teatrale collaborando con importanti artisti italiani e proseguendo le rappresentazioni degli spettacoli di teatro civile “L’Ombra di Aldo Moro” e “Tortora una storia semplice.” Tra i lavori più recenti figurano i film Le scarpe rotte di Roberta Torre e Il maestro di Andrea Di Stefano.

Nato a Loreto (Ancona). Regista. Attore, produttore. Ha una preparazione artistica che comprende studi musicali (chitarra classica e canto), teatrali e cinematografici. Apprezzato interprete, collabora negli anni con artisti di fama internazionale, tra cui: Carlo delle Piane, Dario Fo, Franca Rame, Mario Pirovano, Sergio Endrigo e Francesco Di Giacomo. Ha all’attivo numerose regie teatrali e video cinematografiche. È stato docente in laboratori e workshop internazionali in Italia, Portogallo, Spagna, Svezia, Romania. Ha tenuto lezioni e seminari presso Istituti Superiori e fornito contributi didattici presso Facoltà Universitarie. Da marzo 2022 è titolare di una ditta individuale che si occupa di produzione e organizzazione teatrale.

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