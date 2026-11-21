Barbara d’Urso cambia posto a Ballando con le Stelle dopo lo scontro con Mariotto

Lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto ha tenuto banco per un'intera settimana. Al centro delle polemiche il cosiddetto profumo-gate, scoppiato dopo che lo stilista ha lamentato un cattivo odore in studio, accompagnando le sue parole con un gesto che ha provocato la reazione della collega. Una situazione che ha creato un certo imbarazzo anche tra gli altri protagonisti del programma, spingendo Milly Carlucci a cercare una soluzione per riportare la serenità dietro il bancone della giuria. A proporre lo scambio di posto è stato in diretta Alberto Matano, disposto a sedersi accanto a Mariotto pur di evitare nuovi liti e polemiche. Secondo alcune indiscrezioni, inizialmente la D’Urso non sarebbe stata particolarmente entusiasta della novità. Adesso, però, è stata lei stessa a confermare di aver accettato la decisione, spiegando ai suoi follower come sono andate le cose.

Parla Barbara D’Urso: "Non avrei mai chiesto a Milly di cambiare posto"

Attraverso un video condiviso sui suoi canali social, Barbara D’Urso ha voluto mettere in chiaro un punto: la richiesta di cambiare posto non è partita da lei. "Parliamo un secondo dell’argomento cambio posto. Allora, io non avrei mai chiesto a Milly di cambiare posto perché nel momento in cui mi viene data una postazione io vado avanti a qualunque costo, come un soldato fino alla fine", ha spiegato. La conduttrice ha poi confermato di aver accolto favorevolmente la soluzione individuata dalla produzione: "Lei però ha pensato, con gli autori, che fosse l’idea migliore". Con la nuova disposizione, Barbara si ritroverà seduta tra Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. Una prospettiva che sembra renderla particolarmente felice, soprattutto per la possibilità di stare accanto alla presidente di giuria, alla quale è molto legata. "Io sono molto felice perché mi ritroverò vicino a Carolyn che amo tantissimo. Sono rimasta troppo male che si è dispiaciuta la settimana scorsa e non vedo l’ora di abbracciarla forte forte forte", ha raccontato, facendo riferimento al momento di commozione vissuto da Carolyn durante la precedente puntata. Ha poi concluso: "Dall’altra parte ci sarà Ivan Zazzaroni che mi sta troppo simpatico. Detto questo, caro Alberto Matano, tu sei stato molto generoso e quindi vai là e a questo punto sono fatti tuoi".