ROMA - Un look sexy, un’esibizione da urlo sulle note di una delle canzoni più belle dei Queen e, a sorpresa, anche il commento di Francesco Totti su Instagram. Noemi Bocchi conquista, ancora una volta, i social dopo la sua performance nell'ottava puntata di 'Ballando con le Stelle', dove si è esibita in un paso doble insieme a Giovanni Pernice sulle note di “Who Wants to Live Forever”. A far parlare, oltre alla performance (che ha fruttato quattro 10, un 8 e un accesissimo confronto con Guillermo Mariotto, per un totale di 48 punti), è stato anche l’outfit scelto da Noemi per la serata. Bocchi ha infatti sfoggiato un bustino di pelle nera, a metà tra il sensuale e il grintoso. Insieme a Pernice ha inscenato una coreografia intensa e in salsa rock che ha conquistato il pubblico in studio (che ha reso omaggio ai due con un'ovazione) e ha garantito loro il passaggio diretto alla nona puntata del programma.