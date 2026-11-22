Noemi Bocchi, il bustino di pelle e il look sexy a Ballando con le Stelle: arriva il commento di Totti e...
ROMA - Un look sexy, un’esibizione da urlo sulle note di una delle canzoni più belle dei Queen e, a sorpresa, anche il commento di Francesco Totti su Instagram. Noemi Bocchi conquista, ancora una volta, i social dopo la sua performance nell'ottava puntata di 'Ballando con le Stelle', dove si è esibita in un paso doble insieme a Giovanni Pernice sulle note di “Who Wants to Live Forever”. A far parlare, oltre alla performance (che ha fruttato quattro 10, un 8 e un accesissimo confronto con Guillermo Mariotto, per un totale di 48 punti), è stato anche l’outfit scelto da Noemi per la serata. Bocchi ha infatti sfoggiato un bustino di pelle nera, a metà tra il sensuale e il grintoso. Insieme a Pernice ha inscenato una coreografia intensa e in salsa rock che ha conquistato il pubblico in studio (che ha reso omaggio ai due con un'ovazione) e ha garantito loro il passaggio diretto alla nona puntata del programma.
Noemi Bocchi show a Ballando con le Stelle, Totti e il commento su Instagram
Il video di una parte della coreografia è stato condiviso su Instagram, offrendo ai follower un assaggio dell’esibizione di Noemi che sta continuando a stupire tutti. Ma a rendere il filmato virale ci ha pensato Francesco Totti, che non ha resistito a commentare la clip pubblicata sui social. L’ex capitano della Roma ha infatti lasciato un commento ironico: “Non me la racconti giusta”, scrive Francesco che aggiunge al commento le emoticon di due cuori e due risate. Una battuta che ha subito attirato l’attenzione degli utenti che hanno 'rassicurato' il 'Pupone': "Noemi è bravissima, non essere geloso". Un altro scrive: "Capitano, il prossimo anno partecipa tu a Ballando, così la fai ingelosire!".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS