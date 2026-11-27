Il tesoretto di Ballando con le stelle accende la competizione anche lontano dalla pista. A svelare il clima che si respira dietro le quinte dello show di Milly Carlucci è la nuova puntata di Ballando Segreto , pubblicata venerdì 27 novembre su RaiPlay. Protagoniste di un curioso fuori onda Noemi Bocchi e Monica Guerritore , impegnate in una conversazione con Riccardo Rossi e Luca Urso . Tra calcoli, previsioni e qualche smorfia di disappunto, i quattro si sono confrontati sulla possibile assegnazione dei punti bonus, apparentemente convinti di essere lontani dalle telecamere. A tradirli, però, sono stati proprio gli obiettivi dello spin-off del programma di Rai 1.

Ballando con le stelle, il retroscena sul tesoretto

Al centro della conversazione c'è stato il tesoretto da 90 punti, suddiviso in tre tranche da 30 e assegnato da Francesca Fialdini, Rossella Erra e Simona Ventura. Un bottino tutt'altro che trascurabile, soprattutto in questa fase della competizione, quando anche pochi punti possono modificare gli equilibri della classifica. Secondo le previsioni dei quattro protagonisti del fuori onda, una prima parte del tesoretto sarebbe stata destinata a Riccardo Rossi, mentre altri 30 punti sarebbero andati ad Aurora Ramazzotti. È sull'assegnazione dell'ultima quota, però, che il confronto si è fatto più interessante. Monica Guerritore ha tirato in ballo Anna Safroncik, in gara con il maestro Leonardo Lini: "Poi diceva Anna che forse non l'ha mai avuto?". A catturare l'attenzione è stata soprattutto l'espressione dell'attrice, che ha accompagnato la domanda con una smorfia eloquente.

Noemi Bocchi riprende Monica Guerritore: "Le facce non si fanno sempre"

A intervenire è stato Luca Urso che, scherzosamente, ha cercato di coprire il volto della Guerritore. Anche Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ha invitato l'attrice a contenere le proprie reazioni: "No, vedi le facce non si fanno sempre. Ci sono momenti in cui si possono fare e...". A quel punto Monica Guerritore si è guardata intorno e ha domandato ai suoi interlocutori: "Ma davvero qui non ci sentono?". Un sospetto tutt'altro che infondato, dal momento che le telecamere di Ballando Segreto stavano immortalando l'intera scena. A chiudere il siparietto, stemperando l'atmosfera con una battuta, è stata proprio Noemi: "Salutate, siete su RaiPlay".

La competizione si accende in vista della finale

Il fuori onda offre uno spaccato delle dinamiche che animano il dietro le quinte di Ballando con le stelle. Con l'avvicinarsi della finale, la gestione del tesoretto assume un peso sempre più rilevante e le decisioni di chi è chiamato ad assegnarlo diventano inevitabilmente oggetto di discussione tra i concorrenti. Al di là delle polemiche e degli scontri che hanno caratterizzato questa edizione del dancing show, le immagini restituiscono anche la dimensione più autenticamente competitiva del programma. I protagonisti seguono con attenzione l'andamento della gara, studiano le possibili combinazioni della classifica e ragionano sulle strategie degli avversari. A emergere sono anche due atteggiamenti differenti: da una parte la spontaneità di Monica Guerritore, che per un istante sembra dimenticare la presenza delle telecamere, dall'altra la prudenza di Noemi Bocchi, pronta a riportare la conversazione sui binari dell'ironia. Un piccolo retroscena che racconta quanto, a questo punto della stagione, la sfida sia ormai entrata nel vivo.