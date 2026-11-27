La magia del Natale prende vita al Centro Commerciale Aura con un ricco calendario di appuntamenti che renderanno ancora più speciale ogni visita. Si parte il 27 novembre con i classici mercatini natalizi colmi di idee regalo, artigianato e golose specialità. Grande attesa anche per Aura on Ice, l’amatissima pista di pattinaggio sul ghiaccio dedicata a tutta la famiglia. L’8 dicembre lo shopping natalizio si trasformerà in una festa itinerante grazie a una parata originale e coinvolgente con i personaggi delle feste: Elfi canterini, l'Omino di Pan di Zenzero e una postazione di Babbo Natale nei due weekend antecedenti il Natale. Inoltre, chi abita nei pressi di Aura, potrà usufruire del servizio Babbo Bike, che consentirà di ricevere direttamente a casa i regali di Natale acquistati nei negozi del Centro.A fare da cornice all’iniziativa un grande Calendario dell’Avvento composto da 24 caselle, cuore pulsante dell’esperienza natalizia. Ogni giorno l’apertura di una nuova casella darà vita a una storia diversa, capace di ispirare laboratori creativi, spettacoli, giochi e iniziative dedicate ai più piccoli. Tra queste, “Il Sacchetto degli Auguri”, l’attività conclusiva che vedrà i bambini decorare e personalizzare la confezione natalizia del pandoro con disegni, timbri e messaggi di auguri. Un momento di creatività e condivisione che si concluderà con la consegna di un mini pandoro omaggio da portare a casa, come dolce ricordo dell’esperienza vissuta ad Aura. Non mancherà un momento di solidarietà con l’attività “Le Scatole di Natale di Roma, un'iniziativa solidale per preparare pacchi regalo destinati a persone in difficoltà