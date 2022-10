Gf Vip, il ritorno di Marco Bellavia: cosa ha detto

Marco Bellavia è tornato al Grande Fratello Vip . Nella puntata in onda su Canale 5 il 10 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato un video messaggio in cui l'ex gieffino si mostra accanto al figlio Filippo , al quale è legatissimo. Prima di mostrare la clip il conduttore ha spiegato: "Marco si sta riprendendo lentamente, ha bisogno ancora di un periodo di riposo. Sta riposando a casa sua con i suoi affetti. Tornerà in studio tra una o due settimane e avrà un confronto con gli altri concorrenti".

Le parole di Marco Bellavia

Dopo aver ringraziato Alfonso Signorini e il figlio Filippo che gli è sempre vicino, Marco Bellavia ha fatto sapere: "Ho provato cose incredibili in queste giorni, ho trovato una solidarietà nei miei confronti al di fuori della norma. La gente mi vuole bene, mi ha stupito e non me lo sarei mai immaginato. Tutto quello che ho fatto lì ha aiutato altre persone ad aprire una porta verso un problema che esiste da sempre e di cui se ne parla poco. Oggi ero per strada e una persona mi ha detto "Marco, sono contento che sei riuscito a snocciolare in tv questo problema, non se ne parla mai". Le persone mi ringraziano. Io avrei preferito stare dentro la Casa e raccontare la mia storia, che forse racconterò un giorno".