Adriana Volpe choc: “Mio marito ha detto a mia figlia che mi avrebbe ucciso”

Una favola trasformata in un incubo. Un matrimonio apparentemente bellissimo che è diventato un film dell’orrore. E’ quello che ha vissuto Adriana Volpe accanto all’ormai ex marito Roberto Parli . Una famiglia che sembrava il ritratto della felicità che invece poi ha cambiato faccia, mostrando quella più oscura. Quello che la conduttrice tv ha raccontato nel suo esame nell'aula della quinta sezione penale è una storia da brividi, una escalation assurda di paura e ansia che è arrivata a livelli insostenibili, con i foglietti con scritti i numeri di emergenza da chiamare in caso di rapimento nascosti nei calzini della figlia, minacciata - sempre secondo la testimonianza della Volpe - con frasi del tipo “ti mando i ladri a casa a prenderti”.

"Minacciava di distruggermi"

La Volpe, oggi 49anni, è apparsa visibilmente emozionata in aula mentre raccontava le sue verità: “Mio marito era cambiato, non era più l’uomo che avevo conosciuto. Gli insulti nei miei confronti erano continui, anche in presenza della bambina. Minacciava di distruggermi. E nonostante tutto questo ho provato lo stesso ad aiutarlo inutilmente”.

"Tutte le cose che ha detto a mia figlia"

La situazione, secondo la ricostruzione della Volpe davanti al giudice, è precipitata durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, all’inizio della pandemia. “Mio marito venne a Roma e cominciò a mettere in giro voci per denigrarmi, soprattutto tra i miei amici. Cominciò a prelevare soldi dal mio conto in banca, 22 mila euro in un mese per fare degli investimenti online. Sono uscita per mia volontà dal Grande Fratello Vip ma per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico vero. A mia figlia arrivò a dire che mi avrebbe ammazzato e sotterrato. Lei ha vissuto nel terrore”. La Volpe si è detta amareggiata per la deriva di questa storia: “Prima di tutto quello che è successo avevamo un rapporto solido, lui era un papà meraviglioso e un marito presente anche se lontano”.