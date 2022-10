Gf Vip, Belen e quelle parole su Antonino: cosa c'è di vero

Ha fatto chiacchierare parecchio l'ultima frecciatina di Belen Rodriguez su Instagram. “Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”, aveva scritto la soubrette. Per molti un chiaro riferimento all'ex compagno Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Secondo i gossip Belen non sarebbe felice della partecipazione del ragazzo al Grande Fratello Vip.