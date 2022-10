Gf Vip e la confessione di Orietta Berti: Tinto Brass smentisce

Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip Orietta Berti ha rivelato di aver ricevuto in passato più di una proposta da parte di Tinto Brass di prendere parte a uno dei suoi film ad alto tasso erotico. Il regista ha però smentito tutto all'Adnkronos: “Non ricordo di aver proposto un ruolo a Orietta Berti in uno dei miei film. Lei è una professionista e non dubito che sia vero quello che dice. L’aneddoto che ha raccontato mi ha molto divertito”. L'opinionista aveva infatti rivelato che una volta a rispondere alle telefonate di Brass fu la madre, dicendole "c'è quello che fa tutti quei film sporchi".

Le parole di Tinto Brass

“Dalla parole di Orietta Berti credo che potrei averle chiesto di interpretare un ruolo militare - ha fatto sapere il regista -. Ho cercato di avere anche Patty Pravo in una delle mie pellicole ma invano. Mia moglie Caterina qualche giorno fa ha trovato in archivio il bozzetto di un costume realizzato per Loredana Bertè ma non mi viene in mente per quale film fosse…nella mia carriera ho fatto tantissimi provini e ne ricordo uno anche ad Adriano Pappalardo".