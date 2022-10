Gf Vip, insulti shock a Carolina fuori dalla Casa: la reazione è esemplare

Carolina Marconi insultata pesantemente al Grande Fratello Vip. Una donna con megafono si è recata fuori la Casa più spiata d'Italia per criticare la gieffina: "Sei lo schifo d'Italia". La soubrette ha sentito tutto e ne ha parlato con gli altri coinquilini qualche giorno dopo: "A me hanno detto di tutto. Sì certo dico adesso, come l’altro giorno. Mi hanno anche urlato da fuori che sono lo schifo d’Italia. Ci sarà sempre chi ti giudica, questo ricordatelo. Può dispiacerti ma alla fine sei tu che ti conosci e sai chi sei e cosa hai fatto".