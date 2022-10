Pamela Prati, pignoramento in diretta al GF Vip: non è un fake

Pamela Prati ha raccontato in diretto al GF Vip la sua versione dei fatti in merito alla questione Mark Caltagirone. Ora deve fare i conti con una notifica di pignoramento.

Notizia del pignoramento confermata

La notizia è stata confermata dal giornale Leggo, ma anche dallo studio legale Legalteams: “Un atto per il recupero delle spese legali dovute da Pamela Prati per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana”.

Cosa accadrà durante GF Vip sulla questione Pamela

Si discuterà certamente in diretta dell'evento, sembrerebbe addirittura che tra i pignorati nell'atto, ci sia anche la società che produce GF Vip, poiché rappresenta effettivamente il domicilio temporaneo di Pamela Prati.



La notizia sarà aggiornata con la conferma delle nuove voci.