Gf Vip, Antonella scarica Edoardo e passa la notte con Antonino

È durata poco al Grande Fratello Vip la liaison tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo l'ottava puntata in diretta l'ex schermitrice ha deciso di scaricare lo speaker radiofonico. “Edo non è proprio il mio prototipo. - ha spiegato l'influencer a Cristina Quaranta - Esteticamente non è l’uomo che piace a me di solito. A livello fisico non mi fa sangue, sono sincera. Mentre uno che mi piace è Antonino. Però con Edo ci parlo benissimo e lui è molto intelligente“. Subito dopo è seguita una lite tra Antonella ed Edoardo, che ha portato la prima a consolarsi proprio con Spinalbese.

La dichiarazione di Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si sono ritrovati da soli in giardino a fumare e la prima si è lasciata andare ad una confessione importante: “Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“.