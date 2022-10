GF Vip anticipazioni 17 ottobre: squalifiche, ospiti e nuovi ingressi

Amaurys Perez squalificato per la bestemmia?

Tra gli argomenti più attesi della serata c’è anche quello sulla possibile squalifica di Amaurys Perez dopo la segnalazione su una presunta bestemmia, avvenuta durante il live. Il nome del concorrente non è mai stato ufficializzato ma in rete non ci sono dubbi sulla sua identità.

I tre concorrenti a rischio eliminazione

Tra le eliminazioni ci sono ben tre concorrenti finiti al televoto. A rischio ci sono Nikita (che però secondo alcune indiscrezioni avrebbe i favori del pubblico), Antonino e Giaele che sembra essere l’inquilino più a rischio.

Sei nuovi ingressi al GF Vip: si fa un nome clamoroso

Stasera sono previsti sei nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato da Dagospia e Casa Pipol, i nuovi personaggi pronti a varcare la porta rossa sarebbero la modella brasiliana Helena Prestes (ex di Spinalbese), Teresa Langella (ex protagonista di Uomini e Donne), Umberto Smaila, il grande ritorno di Patrizia De Blanck e Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati. In rete c’è chi giura che stasera entrerà anche Dayane Mello, la modella che nel 2020 è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip. Per sapere se sarà vero basterà attendere solo qualche ora.