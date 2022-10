Chi è Nikita Pelizon, concorrente GF VIP: età, peso, altezza

Nikita Pelizon età, peso, altezza, provenienza

Età : 28 anni

: 28 anni Altezza : 175 cm

: 175 cm Data di nascita : 20 marzo 1994

: 20 marzo 1994 Provenienza : Trieste

: Trieste Professione : Modella e influencer

: Modella e influencer Segno Zodiacale : Pesci

: Pesci Tatuaggi : un bacio sul costato destro

: un bacio sul costato destro Profilo Instagram Ufficiale: @nikitasemplicemente

Carriera di Nikita Pelizon

La sua carriera da modella decolla con il suo trasferimento a Milano, viaggiando anche in Cina e in Svezia, dove diventa testimonial della compagnia telefonica Tre. Nota sui grandi schermi grazie alla partecipazione al reality Temptation Island 2018. Da qui in poi partecipa a diversi programmi televisivi tra cui Ex on the beach (2018) e Pechino Express (2022). Oggi è una delle concorrenti di Grande Fratello VIP.

Nikita Pelizon: vita privata e fidanzato

Nikita Pelizon è stata fidanzata con Matteo Diamante, volto noto nei reality che ha partecipato ai seguenti programmi: Uomini e Donne (2017), Isola dei Famosi (2021), La Pupa e il Secchione e Viceversa (2021). I due si sono incontrati dopo la rottura nel programma Ex on the beach, dove Nikita ha partecipato nel ruolo della ex. Attualmente Nikita Pelizon si è ripetutamente dichiarata single, sebbene ci siano stati rumors e indiscrezioni su un possibile partner segreto.

Nikita Pelizon: il rapporto con la famiglia

Sin dall'adolescenza è noto il suo rapporto conflittuale con i genitori per via del suo lavoro e della scelta di non condividere lo stesso orientamento religioso, i genitori sono infatti Testimoni di Geova. Ad oggi sembra che Nikita sia comunque in buoni rapporti con il padre ed il fratello.