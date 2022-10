Bestemmia al Gf Vip: perché Amaurys Perez non è stato squalificato

Contrariamente a quanto pensava il web, Amaurys Perez non ha pronunciato nessuna bestemmia al Grande Fratello Vip. Con una nota diffusa sui social network la produzione ha comunicato la sua decisione: “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale“. Il “fattaccio” si era verificato durante l'ottava puntata del reality show. Commosso dalla storia di Luca Salatino, il pallanuotista era apparso visibilmente in difficoltà e si era lasciato andare a quella che sembrava un’imprecazione contro la Madonna.