Gf Vip, il finto figlio di Mark Caltagirone: "Pamela Prati non indagata". Il messaggio di Bellavia

Pamela Prati di nuovo protagonista al Grande Fratello Vip per il caso Mark Caltagirone . Nel corso della nona puntata del reality show Alfonso Signorini ha mostrato alla soubrette l'intervista di Eliana Michelazzo , ex agente di Pamela, a Verissimo. "Eliana mi deve portare le prove di essere una vittima, solo allora posso abbracciarla", ha risposto la Prati, che ha tagliato i ponti con l'ex manager da tempo. Poi sono state fornite in diretta degli aggiornamenti sulla vicenda, che è finita in tribunale. Nella faccenda sono stati infatti coinvolti due minori , che sono stati spacciati per figli del fake Mark.

"Pamela Prati non è indagata per la storia del minore"

Alfonso Signorini ha spiegato: "Sul fronte giudiziario c'è una svolta che segue la denucia dei genitori di Sebastian: Il magistrato dopo aver analizzato la posizione di voi tre è arrivato a una conclusione: "Pamela Prati non è indagata", questo vuol dire che agli inizi di febbraio ci sarà la prima udienza dove il pm ha deciso di mettere sotto indagine le tue agenti e non te. Tra l'altro questo bambino non fa più una vita normale, perchè è in cura da uno psigologo. Essere indagati non vuol dire essere colpevoli". Nello studio del Gf Vip è intervenuta anche l'avvocato della Prati: "Queste due persone da indagate sono diventate imputate. Pamela non era nemmeno nel primo step, a prescindere dall'esito del processo, Pamela non fa parte in alcun modo in questo processo, Pamela non ha mai usato i bambini per il reato di sostituzione del minore".

Il messaggio di Marco Bellavia su Twitter

Durante la puntata è arrivato su Twitter il messaggio di Marco Bellavia, che durante la sua permanenza nella Casa ha provato a corteggiare la soubrette: "Io sto con Pamela. Mai avuto dubbi sulla sincerità di Pamela Prati". La showgirl del Bagaglino ha affermato commossa: "Giustizia. La mamma del bambino lo aveva già detto che io non centravo nulla ma questo vale più di tutto".