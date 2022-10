Chi è Attilio Romita concorrente Gf Vip: età, peso, altezza

Attilio Romita età, peso, altezza, provenienza

Età : 69 anni

: 69 anni Altezza : 180 cm

: 180 cm Peso: sconosciuto

sconosciuto Data di nascita : 1 agosto 1953

: 1 agosto 1953 Provenienza: Bari

Bari Professione : Giornalista

: Giornalista Segno Zodiacale : Leone

: Leone Tatuaggi : nessuno

: nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @attilioromita

Attilio Romita: carriera e tv

Laureato in Giurisprudenza, Attilio Romita ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo in alcune emittenti radiofoniche e televisive pugliesi. Nel 1995 è approdato al Tg 2 e successivamente al Tg 1. Negli ultimi anni della sua lunga carriera è stato anche alla guida di TgR Puglia e nel 2013 ha partecipato allo show di Milly Carlucci Altrimenti ci arrabbiamo. Oggi è in pensione.

Attilio Romita: vita privata e figlia

Attilio Romita è sposato dal 2016 con l'imprenditrice barese Mimma Fusco. Dal precedente matrimonio con Angela ha avuto la figlia Alessia che ha 26 anni e lavora in una multinazionale. "Non mi parla più da quando ha saputo che venivo qua, è una ragazza quadrata, mi ha detto interrompiamo le comunicazioni, le tue caratteristiche e la tua storia non sono adatte a quel programma. Io adesso quando uscirò dovrò andare a riprendermela mia figlia", ha raccontato Romita al Gf Vip.