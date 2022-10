Gf Vip, Signorini sgrida Cristina Quaranta: "Orribile quello che hai detto"

Alfonso Signorini ha bacchettato Cristina Quaranta durante la decima puntata del Grande Fratello Vip. È successo durante il confronto tra la bionda soubrette e Nikita Pelizon. "Ho voluto Cristina per la sua personalità, ma non mi sei piaciuta. Hai sclerato ok ma può capitare. - ha fatto sapere il conduttore del Gf Vip - Quello che non mi è piaciuto è che non so con chi stessi parlando, ma litigando hai detto una serie di insulti, aggettivi negativi e tra questi anche la parola "mongoloide" in accezione negativa, è una roba orribile. Devi chiedere scusa, mi ha dato proprio fastidio. Non si può a 50 anni cadere in queste cose tremende". La Quaranta ha ammesso di aver sbagliato e ha prontamente chiesto scusa.