Gegia e il sesso con Pupo: svelati dettagli hot al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip Gegia, tra i primi eliminati della settima edizione del reality show, ha svelato alcuni dettagli del suo incontro pieno di passione con Pupo. Il fatto risale alla fine degli anni Settanta e a parlarne è stato per primo il cantante che ha rivelato in una dichiarazione ripresa da Dagospia: "Mi trovavo ai giardini Naxos, fu in quell'occasione che mi ritrovai nel letto Gegia. Facemmo l'amore con gioia, trasporto e passione". Pungolata da Alfonso Signorini l'ex gieffina ha confermato la notte di sesso con il famoso artista e svelato dei particolari.