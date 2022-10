Dayane Mello al Grande Fratello Vip: "Non ho accettato perché..."

Parla Dayane Mello: la showgirl brasiliana ha affidato al proprio profilo Instagram le ragioni che l'hanno spinta a declinare l'invito a partecipare al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente: "In riferimento alle voci circolate in questi giorni sulla mia partecipazione alla trasmissione del Grande Fratello - scrive Mello in una story - confermo di aver avuto contatti in merito. Ma dopo un attenta riflessione ho preferito non aderire a tale richiesta e quindi di non accettare l'invito a partecipare". La showgirl ha quindi ammesso che c'è stato più di un semplice pour parler con i produttori della casa più spiata d'Italia ma qualcosa dell'attuale edizione del programma le ha fatto fare un deciso passo indietro.