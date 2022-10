Antonella Fiordelisi, rivelazione hot: due del Gf Vip le hanno proposto una cosa a tre. Ecco la sua risposta

Inaspettata confessione di Antonella Fiordelisi alla settima edizione del Grande Fratello Vip. L'ex spadista di Salerno, oggi modella e influencer, ha rivelato proprio nella Casa più spiata d'Italia di aver ricevuto una proposta indecente da Alex Belli, ex concorrente del reality show guidato da Alfonso Signorini. "Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con la moglie Delia. Però sono simpaticissimi, divertenti. Loro hanno un amore libero. Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna, gli farò sapere”, ha raccontato Antonella ad Edoardo Donnamaria.