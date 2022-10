Gf Vip, Marco Bellavia furioso chiede la squalifica di un concorrente

Elenoire Ferruzzi contro Nikita Pelizon: è polemica

Elenoire Ferruzzi è finita sotto accusa per il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon. A condannarla non solo Marco Bellavia ma pure i tanti telespettatori del programma di Canale 5. Elenoire non sono ha detto che la coinquilina porta sfiga ma al termine dell'undicesima puntata, mentre si trovava in giardino con Antonino Spinalbese, ha sputato a terra non appena è passata la modella.