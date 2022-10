Chi è Wilma Goich concorrente Gf Vip: età, peso, altezza

Wilma Goich: età, peso, altezza, provenienza

Età: 77 anni

Provenienza: Cairo Montenotte, Liguria

Altezza: 160 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno Zodiacale: Bilancia

Data di nascita: 16 ottobre 1945

Professione: Cantante

Tatuaggi: nessuno visibile sul suo corpo

Profilo Instagram: @wilmagoichofficial

Wilma Goich: carriera

Wilma Goich è diventata famosa come cantante negli anni Sessanta partecipando al Festival di Sanremo. La sua canzone più nota è Le colline sono in fiore. Negli anni Settanta fonda con l'ex marito Edoardo Vianello il duo musicale I Vianella: tra le loro hit Semo gente de borgata, scritta da Franco Califano. Negli anni Novanta Wilma ha avuto un'esperienza come conduttrice accanto a Mike Bongiorno nel programma Tris. Il Grande Fratello Vip è il primo reality show a cui partecipa.

Wilma Goich: vita privata e figlia morta

Wilma Goich è stata sposata con Edoardo Vianello dal 1967 al 1981. La coppia ha avuto nel 1970 Susanna Vianello, giornalista scomparsa nel 2020 a causa di un tumore. Ha lasciato un figlio di nome Lorenzo: il 23enne oggi vive con la nonna, che è molto legata al nipote.