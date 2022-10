Gf Vip: eliminato e nominati. Cacciata Elenoire, scoppia la rivolta web

Amaurys Perez è stato eliminato al Grande Fratello Vip. Il televoto che vedeva protagonisti anche George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà e Pamela Prati era in negativo. Ad avere la peggio il pallanuotista che ha ottenuto solo il 19% delle preferenze (38% per George, 22% per Giaele, 21% per Pamela Prati). I nominati della settimana sono: Pamela, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon. Immuni dalle nomination: Patrizia Rossetti , Attilio Romita, Wilma Goich, Luca Salatino (votati dagli altri inquilini), Edoardo Donnamaria (preferito della settimana di Sonia Bruganelli) e Sofia Giaele De Donà (scelta da Orietta Berti).

Il caso Elenoire Ferruzzi

La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di mandare al televoto flash Elenoire Ferruzzi, rea di aver accusato più volte Nikita Pelizon di "portare iella" e di aver sputato a terra, in giardino, al passaggio della modella. La trans si è così giustificata: "Non so perché l'ho detto, qui si dicono cose che nel quotidiano non si dicono. Chiedo scusa. Ho sputato perché avevo dei semi in bocca, ho chiesto anche l'aiuto di un dentista agli autori". La scelta di non squalificare immediatamente la Ferruzzi ha scatenato il pubblico: per molti non è stato considerato giusto nei confronti di Ginevra Lamborghini, cacciata qualche settimana fa per le frasi su Marco Bellavia. Per molti due pesi e due misure a discapito della sorella di Elettra. Alla fine Elenoire Ferruzzi è stata eliminata con il 90% delle preferenze.

Il pubblico in rivolta

"Il Gf è incoerente e mostra due pesi e due misure. Ginevra è stata squalificata per una frase e "il pubblico è sovrano" non esisteva. Elenoire ha detto parecchie assurdità e merita un televoto e non una squalifica. Tutto questo è ridicolo", ha scritto qualcuno sui social network. "Parole da bullismo, Elenoire meritava la squalifica immediata", ha sottolineato un altro telespettatore. "Certi atteggiamenti vanno puniti con la squalifica. È vergognoso vedere come continuate a proteggere questi atti di bullismo. Siate coerenti e date la giusta punizione, non lasciate la decisione nelle mani del pubblico", ha rimarcato un utente. Sulla vicenda è intervenuto pure Stefano Bettarini, squalificato qualche anno fa al Gf Vip per una bestemmia: "Perché ora fanno decidere al pubblico...cosi vengono pagati ugualmente. A differenza di chi è stato eliminato direttamente. 2 pesi e 2 misure".

