Pagelle Gf Vip: Elenoire (0), Antonino (2), Orietta (6)

Elenoire Ferruzzi, inqualificabile: voto 0

La concorrente è stata eliminata con un televoto flash per aver accusato più volte Nikita Pelizon di "portare iella" e per aver sputato a terra, in giardino, al passaggio della modella. "Non so perché l'ho detto, qui si dicono cose che nel quotidiano non si dicono. Chiedo scusa. Ho sputato perché avevo dei semi in bocca, ho chiesto anche l'aiuto di un dentista agli autori". Le scuse a Nikita Pelizon sono arrivate solo in un secondo momento. Si è poi lasciata andare a delle dichiarazioni inaccettabili: "Io dico una cosa che chiunque di noi nella vita di tutti i giorni dice queste cose, può succedere, questo è un pezzo di vita reale". Giusta la ramanzina di Signorini: "A me non è mai capitato, ciascuno nella vita privata può dire quello che vuole, ma questa è vita pubblica, non c'è vita privata, se sbagliate pagate come persone. Questa non è casa tua. Probabilmente questo non è il programma più adatto a te, noi siamo abituati ad amarti sui social, la quotidianità è altro, il fallimento all'interno di un programma come questo non vuol dire che hai fallito anche fuori".

Antonino Spinalbese, quando la toppa è peggio del buco: voto 2

L'ex compagno di Belen Rodriguez condannato dal web per aver riso quando Elenoire Ferruzzi ha sputato a terra al passaggio di Nikita Pelizon. Inizialmente ha provato a tacere poi si è giustificato dicendo che in quel momento non stavano parlando della ragazza. "Voglio parlare perchè Elenoire fa sempre ridere e in quel momento non stavamo parlando di Nikita. Quando ha sputato ha terra mi ha fatto ridere". Sul web circola però un video in cui si vedono Antonino e Elenoire sparlare di Nikita proprio qualche minuto prima dello sputo...

Ginevra Lamborghini, il troppo storpia: voto 5

L'ereditiera è fidanzata ma continua a parlare di un presunto legame con Antonino Spinalbese e non smette di provocare in diretta, anche con faccette infantili, la rivale Sofia Giaele De Donà. "27 ottobre, 12esima puntata e stiamo ancora parlando di Antonino e Ginevra che hanno vissuto insieme per sole due settimane ormai un mese fa", ha fatto notare qualcuno su Twitter.

Orietta Berti, finalmente all'attacco: voto 6

La cantante comincia finalmente a tirare fuori gli artigli. Dopo la calma (e la noia) delle puntate precedenti ha bacchettatto Antonella Fiordelisi, che si divide con leggerezza tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. "Era in fasce e guardava il Gf Vip", ha detto Orietta senza troppi peli sulla lingua e con fare pungente. Un commento che è stato molto apprezzato dal popolo del web: in molti ritengono l'influencer un'abile stratega.

Nikita Pelizon, sempre giusta e moderata: voto 8

La modella di Trieste è la vera rivelazione di questo Grande Fratello Vip. Davanti alle provocazioni di Elenoire Ferruzzi ha replicato con maturità, pacatezza e anche una lacrima: "Non sapevo nulla di tutto ciò, sono per il no comment. Da una parte oggi abbiamo fatto pace, allo stesso tempo anche se fossi arrabbiata non augurerei alcun male, mi è dispiaciuto che al gesto dello sputo Antonino abbia riso".