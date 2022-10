Antonella Fiordelisi: "Totti mi scriveva quando già stava con Noemi”. E su Zaniolo…

Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Fiordelisi maggiori dettagli sul messaggio che Francesco Totti le avrebbe inviato sui social network. "Mi scrisse solo 'ciao' e rimase la scritta 'accetta' o 'annulla'. - ha esordito l'ex schermitrice oggi influencer e modella - Non ho accettato perché l'ho visto troppo tardi. È successo due mesetti fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e vedere se esce e fare lo screen. Quando mi ha scritto si era già lasciato con Ilary". "Questa cosa farà arrabbiare Noemi", ha fatto notare Signorini visto che la storia tra il Capitano e la Bocchi va avanti, come confermato dallo stesso ex attaccante, dallo scorso gennaio. "Ah, ciao Noemi", ha reagito Antonella in modo ironico per poi precisare: "Non è una cretinata".