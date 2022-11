Gf Vip: eliminato, immune, nominati. 6 nuovi concorrenti in arrivo

Nessun eliminato alla tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 . Il televoto che vedeva protagonisti Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati era in positivo. Ad avere la meglio Nikita con il 54% delle preferenze (38% per Antonella, 8% per Pamela) che ha così ottenuto l'immunità e il privilegio di mandare direttamente in nomination un altro concorrente. Scelta ricaduta su Pamela visto che con la Fiordelisi ha instaurato un legame speciale. Gli altri nominati, che questa volta rischiano davvero l'eliminazione, sono dunque: Pamela Prati, George Ciupilan, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti. Immuni dalle nomination: Luca Salatino, Wilma Goich, Attilio Romita (votati dagli altri inquilini), Sofia Giaele De Donà (preferito della settimana di Orietta Berti e Charlie Gnocchi (scelto da Sonia Bruganelli).

Gf Vip, chi sono i nuovi concorrenti in arrivo

Alfonso Signorini ha annunciato che giovedì 3 novembre entreranno al Grande Fratello Vip sei nuovi concorrenti: tre uomini e tre donne. Il conduttore non ha però svelato i nomi ufficiali. Il sito di Davide Maggio dà per certi almeno due vipponi: Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente della seconda edizione del programma, ed Edoardo Tavassi, visto di recente all'Isola dei Famosi. Si fanno inoltre i nomi di Sarah Altobello, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Sembra smentito, almeno per ora, l'ingresso di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati.