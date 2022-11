Gf Vip: chi sono i 6 nuovi concorrenti in arrivo, tutti i nomi

New entry alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Come annunciato da Alfonso Signorini, giovedì 3 novembre entreranno nella Casa più spiata d'Italia sei nuovi concorrenti. TvBlog ha svelato in anteprima di chi si tratta: tre uomini e tre donne. Della prima categoria fanno parte: l'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini (che ha già preso parte al Gf Vip nel 2017), l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Edoardo Tavassi e l'ex modello e tentatore di Temptation Island Luciano Punzo. Poi arriveranno: Oriana Marzoli (star dei reality spagnoli), Micol Incorvaia (sorella della più nota Clizia, altra ex gieffina) e Sarah Altobello (sosia italiana di Melania Trump, spesso opinionista nel salotto di Barbara d'Urso).