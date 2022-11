Gf Vip: eliminato, immuni, nominati. Le donne contro la sexy Oriana Marzoli!

Nessun eliminato alla quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Il televoto che vedeva protagonisti Nikita Pelizon, George Ciupilan e Attilio Romita era in positivo. Ad avere la meglio Nikita con il 53% delle preferenze (33% per George, 18% per Romita) che ha così ottenuto l'immunità e il privilegio di mandare direttamente in nomination un altro concorrente. Scelta ricaduta sull'ex giornalista del Tg 1.