"Oriana buona solo per una bottarella". Frase shock al Gf Vip

Dopo la lite con Luca Sabatino, Attilio Romita torna ancora sotto i riflettori al Grande Fratello Vip . L'ex mezzobusto del Tg1 ha scatenato la reazione degli utenti sui social, dopo alcune frasi dette in una conversazione con Charlie Gnocchi e Luca Onestini: parlando di Oriana Marzoli, attualmente protagonista di un flirt con Antonino Spinalbese, Romita ha detto. “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che lì si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella. Non lo so, ma io penso questo".

"Ma con una così, che pensate?"

Romita ha continuato: "Scusate, ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate? Ragazzi, dai”. Luca Onestini ha preso le distanze dalle parole di Romita: “No, io mi dissocio da questa. No, da te, Attilio, non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality”.