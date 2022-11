Caos al Gf Vip: la frase di Luciano Punzo che indigna tutti

La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere (in negativo). Questa volta a scatenare l'indignazione del web è stato Luciano Punzo che ha pronunciato una frase alquanto discutibile. Parlando con Sarah Altobello il modello napoletano ha affermato con convinzione che le relazioni di oggi non durano perché non ci sono più i valori di una volta. Poi, prendendo ad esempio la sua famiglia, si è lasciato andare a delle dichiarazioni scioccanti...

La frase shock di Luciano Punzo

"Oggi tutti quanti si mettono a cambiare ragazzo quando non va più bene. Perché non c’è più quel fatto di cercare di aggiustare" - ha detto Luciano Punzo al Gf Vip - "In passato, la mia bisnonna o la nonna… Erano altri tempi, l’uomo picchiava la donna. Per farti capire. Io non voglio questo e non lo vorrei mai nella vita. Quello era amore, a lei stava pure bene questa cosa perché alla fine quello è lui. Capito? Io sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente“.

Pubblico del Gf Vip sconvolto

Tanti appassionati del Grande Fratello Vip si sono detti sconvolti e scioccati da Luciano Punzo, che ha condiviso un messaggio totalmente sbagliato. Alfonso Signorini rimproverà il suo Vippone nella diretta di lunedì sera? C'è chi ha addirittura chiesto la squalifica del concorrente...