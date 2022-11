Grande Fratello Vip 7, c'è la data della finale. E la Casa lascia Cinecittà

Mediaset ha deciso di allungare la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il programma andrà avanti fino a marzo, per poi cedere il posto all'Isola dei Famosi di Ilary Blasi. "Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l'allungamento del Grande Fratello Vip (covid permettendo, verrebbe da dire) e l'arrivo in primavera della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Non ha però fornito indicazioni precise, si starebbe lavorando a una finale del reality condotto da Alfonso Signorini a fine marzo, quindi con ulteriore avanzamento in palinsesto", si legge su Dagospia.