Gf Vip, Antonino parla di Belen: il primo incontro e il dramma

Antonino Spinalbese ha raccontato al Grande Fratello Vip alcuni dettagli della sua storia d'amore con Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti grazie a Patrizia Griffini, la migliore amica della soubrette argentina. Belen doveva ritoccare il colore ai capelli prima delle vacanze a Ibiza e dato che tutti i parrucchieri erano in ferie grazie a Patrizia è riuscita ad ottenere un appuntamento casalingo con Antonino. Un colpo di fulmine per entrambi, tanto che dopo si sono rivisti per un aperitivo. “Quando c’erano persone io mi tenevo lontano da lei. Era imbarazzante. Interagivo con lei sotto il tavolo, facevo i piedini… Prendevo le cose e le scrivevo“, ha spifferato Spinalbese.

Il primo bacio di Belen e Antonino

A un certo punto Belen ha rovesciato un drink addosso ad Antonino, che ha così ricordato quel momento: “E allora lì mi parte. La prendo davanti alla gente in casa e la butto sotto la doccia. Non puoi capire come si dimenava. Eh per lei era una sfida. Sulle porte così… Non ricordo come ma cade un quadro e si spacca. Ero a un bivio. Vado avanti sopra il vetro, tutto insanguinato, verso la doccia per bagnarla tutta. Lì è scattato il primo bacio“.