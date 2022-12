Gf Vip, Attilio Romita hot con Sarah Altobello: la compagna sbrocca

Relazioni pericolose al Grande Fratello Vip. Attilio Romita, impegnato da anni con una donna di nome Mimma, ha espresso esplicitamente il suo interesse per la sensuale Sarah Altobello. "Mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”, ha confessato il giornalista. Rivelazione che ha mandato su tutte le furie la sua compagna...

Il tweet di fuoco della compagna di Romita “Portala, divertiti, siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il …ne”, ha scritto su Twitter Mimma, cambiando addirittura la sua immagine del profilo con una che ritrae Attilio Romita con Sarah Altobello. Quest'ultima, fin dal suo ingresso al Gf Vip, non ha mai nascosto di provare un'attrazione per il coinquilino. La pugliese ha addirittura ammesso di avere dei pensieri "spinti" su Romita.