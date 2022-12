Gf vip, panico nella notte con le urla di Sarah Altobello: cosa è successo

Attimi di panico nella casa del Grande Fratello VIP dove gli inquilini, dopo la puntata andata in onda nella serata di ieri (sabato 10 dicembre), sono stati svegliati nella notte da alcune grida di dolore . A lanciarle Sarah Altobello , che ha accusato un malore e ha così chiesto aiuto ad Alberto De Pisis : "Chiama qualcuno, non riesco a muovermi. Ha fatto crack, non riesco a muovere il costato. Mi sono spezzata qualcosa".

La versione di Oriana

E mentre lei piangeva in camera in attesa del medico (poi arrivato a visitarla secondo quanto rivelato agli altri da Luca Onestini) il resto dei partecipanti commentava in veranda l'accaduto. "Sarah non piange per il dolore" ha spiegato Oriana Marzoli, lasciando intuire un collegamento con quanto accaduto in puntata con Attilio Romita. "Le fa male un muscolo - ha aggiunto Oriana -, le faceva male già ieri. Sta piangendo ma secondo me il pianto è per la situazione".