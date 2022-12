Gf Vip: eliminato, nominati, due nuovi concorrenti e un colpo di scena!

Charlie Gnocchi è stato quasi eliminato dal Grande Fratello Vip. Lo speaker radiofonico ha perso al televoto contro Attilio Romita (a salvare il fratello di Gene solo il 40% contro il 60% delle preferenze per il giornalista). Gnocchi è però rientrato in Casa: era infatti in possesso del famoso biglietto di ritorno che garantisce una seconda possibilità. Intanto nel corso della puntata hanno fatto il loro ingresso due nuovi concorrenti: il cantante Riccardo Fogli (che qualche anno fa ha preso parte all'Isola dei Famosi) e l'attrice Milena Miconi.