Bufera al Gf Vip, la nuova concorrente: "Amo Putin, è il mio uomo ideale"

Non c'è pace per Alfonso Signorini: un'altra polemica ha travolto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Tutta colpa della nuova concorrente, la modella marocchina Dana Saber, che si è lasciata andare a dichiarazioni infelici su Vladimir Putin. Durante una chiacchierata in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita - che raccontava dei suoi incontri con i grandi leader mondiali, tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti George Bush - Dana si è esaltata al GF Vip parlando di Putin: "Il mio preferito. Lo amo. Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale ti dico lui".