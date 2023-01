Gf Vip, Antonella Fiordelisi e il televoto truccato. Signorini: "Ho chiesto verifiche"

La vittoria di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip come preferita del pubblico ha scatenato un vero e proprio caos sui social network, dove l'hastag #televototruccato è diventato velocemente trend topic. Secondo i sondaggi antecedenti la puntata incriminata, quella in onda su Canale 5 lunedì 26 dicembre, la preferita doveva risultare Oriana Marzoli ma alla fine ha trionfato l'ex spadista. Per molti ci sarebbero stati dei magheggi per allungare la permanenza della Fiordelisi nella Casa più spiata d'Italia, data anche la sua tormentata love story con Edoardo Donnamaria. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha voluto fare chiarezza sulla faccenda sul settimanale Chi, dove ha risposto alle perplessità di una telespettatrice.