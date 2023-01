"Truffa al Gf Vip: organizza un aereo per Oriana ma ruba i soldi e sparisce"

Assurda vicenda alla settima edizione del Grande Fratello Vip . Stando ad alcune segnalazioni su Twitter una ragazza avrebbe organizzato una raccolta fondi per un aereo in sostegno di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ma sarebbe scappata con i soldi facendo perdere le sue tracce. La giovane sarebbe riuscita a raccogliere circa 18mila euro grazie al sostegno di altri fan del programma, che oggi sono increduli e indignati.

Grande Fratello Vip e l'assurda storia dell'aereo

"Quando donate soldi per un aereo assicuratevi che la persona sia seria. Non versate soldi a chiunque apra una raccolta. E se quello che raccontate è vero dovete denunciare la persona", ha scritto un'utente sui social network. Un'altra ha invece raccontato: "Era già successo l'anno scorso con l'aereo di Soleil da parte dei fan e di Gianluca, in quel caso lui ci aiutò tantissimo e questa rischiava di essere denunciata, dovete fare così".